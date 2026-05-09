Універсал збірної України влітку стане вільним агентом
Олександр Зінченко
Універсал збірної України Олександр Зіченко залишить Аякс наприкінці поточного сезону в статусі вільного агента.
Про це повідомляє місцевий портал Footballtransfers.
За інформацією джерела, керівництво Аякса вже попрощалося із гравцем, який не зумів закріпитися в складі нідерландського гранда після переходу з Арсенала.
Контракт футболіста завершується наприкінці червня і не буде продовжений. Наразі Зінченко досі відновлюється після важкої травми і в поточному сезоні більше не зіграє.
Раніше повідомлялося, що Зінченка в Аяксі може замінити нідерландський захисник Жирони Дейлі Блінд.