Універсал збірної України влітку стане вільним агентом

Олексій Мурзак — 9 травня 2026, 00:20
Універсал збірної України Олександр Зіченко залишить Аякс наприкінці поточного сезону в статусі вільного агента.

Про це повідомляє місцевий портал Footballtransfers.

За інформацією джерела, керівництво Аякса вже попрощалося із гравцем, який не зумів закріпитися в складі нідерландського гранда після переходу з Арсенала.

Контракт футболіста завершується наприкінці червня і не буде продовжений. Наразі Зінченко досі відновлюється після важкої травми і в поточному сезоні більше не зіграє.

Раніше повідомлялося, що Зінченка в Аяксі може замінити нідерландський захисник Жирони Дейлі Блінд.

