Завершилася першість Нідерландів сезону-2025/26: як проявили себе Зінченко та Степанов

У неділю, 17 травня, завершився чемпіонат Нідерландів з футболу в елітному дивізіоні (Ередівізі).

Так, чемпіоном став ПСВ, який оформив титул ще 5 квітня за п'ять турів до завершення турніру, гарантувавши собі 27-ме чемпіонство в історії.

Зазначимо, що у першості виступають два українці. Зокрема, Аякс Олександра Зінченка за підсумками сезону посів лише 5 місце та зіграє у кваліфікації Ліги конференцій.

Сам універсал амстердамського клубу встиг провести лише 2 матчі, без результативних дій. Він доєднався до команди лише взимку і майже всю частину другої половини сезону пропустив через травму, від якої досі не відновився і, швидше за все, залишить Аякс наприкінці сезону.

Водночас Утрехт українського форварда Артема Степанова посів 6-ту сходинку, і також виступить у кваліфікаційному раунді Ліги конференцій.

На рахунку Степанова, який також став гравцем клубу взимку, 13 матчів, у яких він забив 4 голи та віддав 1 асист. У квітні він продовжив контракт з Утрехтом.