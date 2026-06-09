Арсенал вигнав керівника медичної служби

Зафар Ікбал достроково покинув посаду керівника відділу спортивної медицини та підвищення продуктивності лондонського Арсенала.

Про це інформує The Telegraph.

51-річному фахівцю повідомили про звільнення під час клубної наради. Наразі невідомо, чи пов'язана відставка із результатом звіту іспанського фізіотерапевта Хоакіна Аседо, який тривалий час працював з головним тренером "канонірів" Мікелем Артетою. У лондонському клубі попросили знайомого наставника провести аналіз травм у сезоні-2025/26.

Таке рішення Арсенала було викликане внутрішніми розмовами щодо причин ушкоджень у ключових футболістів, які вибували із гри протягом сезону.

Тренування, вибір складу, ротація та медичне обслуговування розглядалися як причини труднощів, з якими стикалися деякі футболісти через навантаження.

До приходу в арсенал Ікбал віддав 8 років Крістал Пелес, де теж був очільником медичної служби. Перед цим спеціаліст понад 4 роки пропрацював у Ліверпулі та Тоттенгемі, де пройшов шлях із лікаря академії до першої команди "шпор".

Попри кадрові втрати, команда Артети нарешті здобула чемпіонство АПЛ, випередивши Манчестер Сіті.

Раніше Олександр Зінченко розповів, чому вирішив покинути Арсенал.