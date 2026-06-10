Головним лікарем Арсенала може стати колишній олімпійський легкоатлет – ЗМІ

Головним лікарем лондонського Арсенала може стати колишній олімпійський легкоатлет Арналдо Абрантес.

Про це повідомляє The Athletic.

Португальський фахівець раніше працював в Астон Віллі, а до цього три роки (із 2020 по 2023) перебував у системі Ноттінгем Форест. Колишній атлет має приєднатися до структури "канонірів" у липні, разом з двома іншими лікарями, які пішли з бірмінгемського клубу.

Зазначимо, що Арналдо Абрантес провів тривалу кар'єру як бігун на дистанції 100 і 200 метрів та в естафетному бігу 4×100 метрів. Він брав участь у відбіркових забігах Олімпійських ігор 2008-го року в Пекіні.

Нагадаємо, що напередодні Зафар Ікбал достроково покинув посаду керівника відділу спортивної медицини та підвищення продуктивності лондонського Арсенала. Спеціалісту повідомили про звільнення під час клубної наради.

Зауважимо, що за підсумками сезону-25/26 Арсенал став чемпіоном Англії та дійшов до фіналу Ліги чемпіонів, де поступився французькому Парі Сен-Жермен у серії пенальті.