Зінченко пояснив, чому вирішив покинути Арсенал: У мене там зникла посмішка

Лівий захисник збірної України Олександр Зінченко розповів, що покинув лондонський Арсенал через зменшення ігрового часу.

На цю тему він висловився в інтерв'ю Ютуб-каналу "Бомбардир".

29-річний футболіст відверто зізнався, що у той момент добре розумів, що йому потрібна практика в офіційних іграх, тому вирішив, що слід щось змінювати.

"Я дійсно дуже сумував за футбольним полем, як то кажуть, не тільки на тренуваннях. У мене там зникла посмішка, бо коли ти не отримуєш того, що хочеш в плані ігрового часу – ти не стаєш задоволеним. І потім найгірший стан – це коли ти звикаєш до цього. Бо реагувати можна по-різному. Хтось може емоційно це все переносити, хтось у себе просто заходить дуже глибоко, і потім його нереально дістати. А коли ти звикаєш до цього стану запасного – оце найгірше відчуття, і я його дійсно не бажаю нікому. І в мене вже потроху, на папері, якщо подивишся, він такий і був, але всередині себе я все одно готував себе до ігор, чекав на свій шанс і так далі. І як тільки я почав звикати до цього… Я робив усе від себе залежне, щоб просто знайти те місце, де я почну посміхатися ", – сказав Олександр.

Зінченко заявив, що перехід у Ноттінгем Форест відбувся в останні хвилини трансферного вікна-2025. "Червоно-білі" оформили оренду українця, коли той перебував у розташуванні збірної України у Польщі. Олександру зателефонував спортивний директор клубу АПЛ Еду.

"Слухай, така ситуація. У нас зірвався трансфер одного хлопця – я був би радий, якби ти приєднався до нас, на правах оренди до кінця сезону. Ми граємо в єврокубках", – пригадав універсальний гравець.

Нагадаємо, що Зінченко грав за Ноттінгем із вересня 2025-го по кінець січня 2026-го. У червоно-білій футболці він провів 10 ігор, у яких результативними діями не відзначився.

1 лютого поточного року перебрався із лондонського Арсенала, за який відіграв 91 матч (3 голи та 5 асистів), до амстердамського Аякса. Однак розкритися там не зміг через серйозну травму. Олександр продовжує відновлюватися після травми та операції на коліні.

Раніше повідомлялося, що влітку 2026-го Зінченко стане вільним агентом. У ЗМІ ж була інформація про ймовірний трансфер у житомирське Полісся, однак у пресі вже спростували ці чутки.

Також лівий захисник збірної України розповів, що свого часу Арсенал проявляв інтерес до досвідченого захисника донецького Шахтаря Миколи Матвієнка.