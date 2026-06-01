ЗМІ розставили усі крапки над "і" щодо можливого трансферу Зінченка у Полісся

Лівий захисник амстердамського Аякса Олександр Зінченко не перейде у житомирське Полісся.

Про це інформує ТаТоТаке.

Зазначається, що чутки про ймовірний трансфер не відповідають дійсності. "Вовки" не розпочинали навіть предметних перемовин щодо підписання універсального футболіста збірної України.

Натомість Полісся близьке до підписання 23-річного універсала з іспанського Альбасете Хаві Вільяри, який є протеже Романа Зозулі. Цікаво, що футболістом цікавилися одразу декілька клубів із УПЛ, але його запити змогли задовольнити лише у Житомирі.

Нагадаємо, що Полісся завоював бронзові медалі за підсумками сезону УПЛ-2025/26, поступившись лише чемпіону Шахтарю та другому ЛНЗ. Після цього результату житомиряни попрощалися із бразильським легіонером Лукасом Тейлором.

Щодо Зінченка, то Олександр продовжує відновлюватися після травми та операції на коліні. Він пропускає товариські матчі збірної України (проти Польщі та Данії).

Раніше повідомлялося, що влітку 2026-го Зінченко стане вільним агентом.