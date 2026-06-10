Ювентус відхилив 100-мільйонну пропозицію щодо молодої зірки команди

Ювентус відмовився продавати в лондонський Арсенал турецького вінгера Кенана Їлдиза.

Про це повідомляє Tuttosport.

За їхньою інформацією, Арсенал пропонував за Їлдиза 100 мільйонів євро, що могло зробити 21-річного вінгера найдорожчим турецьким гравцем у історії. Проте Ювентус не має намірів продавати одного зі своїх лідерів на будь-яку суму.

Кенан Їлдиз приєднався до Ювентуса влітку 2022 року, залишивши академію мюнхенської Баварії у статусі вільного агента.

У минулому сезоні в активі гравця 47 матчів у всіх турнірах, де він відзначився 11 голами та 10 асистами. У лютому поточного року 21-річний вінгер продовжив контракт із Ювентусом до літа 2030 року. Transfermarkt оцінює його вартість у 75 мільйонів євро.

Нагадаємо, у сезоні-2025/26 Серія А визнала Їлдиза зіркою, що сходить.