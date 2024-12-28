Зінченко потрапив до заявки Арсеналу вперше за майже місяць

Український захисник Олександр Зінченко повернувся до заявки Арсенала після ушкодження, залишившись у запасі на домашній матч 18-го туру Англійської Прем’єр-ліги проти Іпсвіч Таун (1:0).

Через м’язову травму лідер збірної України востаннє виходив на поле 4-го грудня. Тоді півзахисник зіграв з перших хвилин проти Манчестер Юнайтед (2:0) та був замінений на 71-й хвилині.

Нагадаємо, на звичній для Олександра позиції лівого захисника зі старту проти Іпсвіча вийшов 18-річний вихованець "канонірів" Майлс Льюїс-Скеллі. Мікель Артета у цій грі використав лише дві заміни – українець на полі так і не з’явився.

Зінченко у нинішньому сезоні провів за Арсенал лише дев’ять матчів у всіх турнірах. Зі старту виходив двічі в межах АПЛ, ще одного разу – в Кубку ліги. Результативними діями не відзначився.

Додамо, що команда Артети скористалась поразкою Челсі від Фулгема (1:2) та вийшла на друге місце у таблиці чемпіонату Англії. У активі "канонірів" 36 очок.

З усіма результатами 18-го туру АПЛ можна ознайомитись ТУТ.