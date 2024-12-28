Брентфорд з Ярмолюком зіграв унічию з Брайтоном, Арсенал переграв Іпсвіч у 18 турі АПЛ

У п'ятницю, 27 грудня, двома матчами завершився 18-й тур Англійської Прем'єр-ліги.

Так, у першому матчі Брайтон зіграв "суху" нічию з Брентфордом, за який виступає півзахисник Єгор Ярмолюк. Українець не потрапив у стартовий склад, однак вийшов на заміну в середині другого тайму – результативними діями не відзначився.

Після поєдинку Брентфорд піднявся на 11-те місце в турнірній таблиці, маючи в активі 24 очка. Брайтон залишився на 10-м з 26 балами.

У ще одній зустрічі Арсенал з мінімальним рахунком переграв Іпсвіч та піднявся на другу сходинку таблиці чемпіонату. В активі "канонірів" наразі 36 очок.

Чемпіонат Англії – АПЛ-2024/25

18 тур, 27 грудня

Брайтон – Брентфорд 0:0

Арсенал – Іпсвіч 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – 23 Гаверц

Вчора, 26 грудня, відбулося вісім матчів в межах 18 туру Англійської Прем'єр-ліги.