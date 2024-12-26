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Миколенко отримав жовту і привіз пенальті, але Евертон все ж відібрав очки у Ман Сіті в АПЛ

Олексій Мурзак — 26 грудня 2024, 16:27
Миколенко отримав жовту і привіз пенальті, але Евертон все ж відібрав очки у Ман Сіті в АПЛ

Сьогодні, 26 грудня, відбудеться вісім матчів в межах 18 туру Англійської Прем'єр-ліги.

Розпочав тур чинний чемпіон Манчестер Сіті, який вдома приймав Евертон Віталія Миколенка. Матч завершився з рахунком 1:1.

Українець вийшов у старті "ірисок" і привіз пенальті у ворота свого клубу, однак Ерлінг Голанд не зміг його реалізувати.

Манчестер Сіті не виграє вже в 13 матчах поспіль, підопічні Гвардіоли чотири рази зіграли внічию та 9 разів програли.

О 17:00 стартує одразу п'ять матчів, серед яких Челсі прийматиме Фулгем, а Тоттенгем зустрінеться із Ноттінгем Форест. Водночас Борнмут Іллі Забарного прийматиме Крістал Пелес.

Закриватиме ігровий день лідер АПЛ Ліверпуль, який на Енфілді зіграє проти Лестера.

Чемпіонат Англії – АПЛ-2024/25
18 тур, 26 грудня

Манчестер Сіті – Евертон 1:1 (1:1)

Голи: 1:0 – 14 Сілва, 1:1 – 36 Ндіайє

Нереалізований пенальті – 51 Голанд (голкіпер)

  • 17:00 Борнмут – Крістал Пелас
  • 17:00 Челсі – Фулгем
  • 17:00 Ноттінгем Форест – Тоттенгем
  • 17:00 Саутгемптон – Вест Гем
  • 17:00 Ньюкасл – Астон Вілла
  • 19:30 Вулвергемптон – Манчестер Юнайтед
  • 22:00 Ліверпуль – Лестер

Нагадаємо, раніше Жузеп Гвардіола заявив напередодні матчу з Евертоном, що Сіті ризикують не потрапити до Ліги чемпіонів наступного сезону.

Чемпіонат Англії, АПЛ Ерлінг Голанд Евертон Віталій Миколенко

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