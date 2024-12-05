Арсенал із Зінченком розібрався з Манчестер Юнайтед, Ньюкасл вирвав нічию в Ліверпуля у 14 турі АПЛ

У середу, 4 грудня, відбулися матчі 14 туру Англійської Прем'єр-ліги.

Евертон Віталія Миколенка вдома обіграв Вулвергемптон, за який двома автоголами відзначився Крейг Доусон. Український оборонець вийшов у стартовому складі та відіграв увесь поєдинок.

Манчестер Сіті перервав безвиграшну серію у матчі з Ноттінгем Форест. Сіті з голами Сілви, де Брейне та Доку здобув переконливу перемогу.

Брентфорд на виїзді поступився Астон Віллі. Український півзахисник Єгор Ярмолюк розпочав гру у стартовому складі та був замінений на 64-й хвилині гри.

На Сент-Джеймс Парк Ньюкасл і Ліверпуль розписали результативну нічию – 3:3, при цьому "сороки" змогли врятувати матч на останній хвилині основного часу. За "червоних" дубль оформив Мохаммед Салах.

Челсі на виїзді розібрався із Саутгемптоном з рахунку 5:1. Зазначимо, що український вінгер лондонців Михайло Мудрик не потрапив у заявку команди на гру.

У центральному матчі туру Арсенал вдома завдяки голам Тімбера та Саліба обіграв Манчестер Юнайтед. Український захисник "канонірів" Олександр Зінченко вийшов у стартовому складі та відіграв 71 хвилину.

Чемпіонат Англії – АПЛ

14 тур, 4 грудня

Евертон – Вулвергемптон 4:0 (2:0)

Голи: 1:0 – 10 Янг, 2:0 – 33 Мангала, 3:0 – 49 Доусон (автогол), 4:0 – 72 Доусон (автогол)

Манчестер Сіті – Ноттінгем Форест 3:0 (2:0)

Голи: 1:0 – 8 Сілва, 2:0 – 31 де Брейне, 3:0 – 57 Доку

Ньюкасл – Ліверпуль 3:3 (1:0)

Голи: 1:0 – 35 Ісак, 1:1 – 50 Джонс, 2:1 – 62 Гордон, 2:2 – 68 Салах, 2:3 – 83 Салах, 3:3 – 90 Шер

Саутгемптон – Челсі 1:5 (1:3)

Голи: 0:1 – 7 Дісасі, 1:1 – 11 Арібо, 1:2 – 17 Нкунку, 1:3 – 34 Мадуеке, 1:4 – 77 Палмер, 1:5 – 87 Санчо

Арсенал – Манчестер Юнайтед 2:0 (0:0)

Голи: 1:0 – 54 Тімбер, 2:0 – 73 Саліба

Астон Вілла – Брентфорд 3:1 (3:0)

Голи: 1:0 – 21 Роджерс, 2:0 – 28 Воткінс (пен), 3:0 – 34 Кеш, 3:1 – 54 Дамсгор

Попри нічию Ліверпуль з 35 очками очолює турнірну таблицю чемпіонату, Челсі та Арсенала ділять другу та третю позицію з 28 балами, Манчестер Сіті з 26 пунктами йде четвертим.

Нагадаємо, що 14 тур АПЛ стартував учора. Лестер провів першу гру з новим тренером: Руд ван Ністелрой вивів команду на поєдинок з Вест Гемом.