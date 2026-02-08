Дивовижний клуб: Зінченко – про свій дебютний проведений матч за Аякс

Універсал збірної України Олександр Зінченко, який сьогодні, 8 лютого, провів свій перший матч за амстердамський Аякс, поділився враженнями від дебюту, наголосивши, що попереду ще багато боротьби.

Про це він написав на своїй сторінці в Instagram.

"Не той результат, якого ми хотіли, але я радий дебютувати за цей дивовижний клуб. Попереду ще багато ігор та боротьби", – написал Олександр.

Нагадаємо, у межах 22-го туру Ередивізі новий клуб українця зіграв унічию з АЗ. Портал SofaScore оцінив дії Олександра у поєдинку.

Нагадаємо, Зінченко приєднався до "божих синів" на початку лютого 2026 року, уклавши угоду до кінця поточного сезону. За інформацією Фабріціо Романо, трансфер з лондонського Арсенала обійшовся Аяксу у 1,5 млн євро плюс бонуси за можливий вихід команди до Ліги чемпіонів.