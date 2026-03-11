Українська правда
Продовжує втрачати: Transfermarkt оновив вартість Зінченка, який у минулому був найдорожчим українським гравцем

Софія Кулай — 11 березня 2026, 14:53
Олександр Зінченко
Getty Images

Український універсальний гравець Олександр Зінченко дізнався свою оновлену ринкову вартість.

Про це повідомляє Transfermarkt.

Поточна ціна футболіста амстердамського Аякса складає лише 10 мільйонів євро. Зінченко подешевшав ще на 5 мільйонів.

Динаміка трансферної вартості Зінченка
Динаміка трансферної вартості Зінченка
Скриншот

Нагадаємо, що у 2019 році Олександр коштував 30 мільйонів та був найдорожчим українським гравцем. Однак найбільше українець коштував у 2023-му, коли той грав за лондонським Арсенал – 42 мільйони євро.

Відтоді його трансферна ціна поступово падала.

Додамо, що Олександр не зіграє більше у цьому сезоні-2025/26 через травму. Українець вже переніс операцію. У футболці Аякса 29-річний гравець збірної України провів лише два матчі.

Раніше повідомлялось, що півзахисник Брентфорда Єгор Ярмолюк став найдорожчим українцем в АПЛ.

