Тренер Аякса оцінив дебют Зінченка та назвав позиції, де гратиме українець

Сергій Шаховець — 9 лютого 2026, 13:17
Олександр Зінченко
Instagram Олександра Зінченка

Головний тренер Аякса Фред Грім висловився про дебют Олександра Зінченка за амстердамську команду.

Слова наставника "божих синів" цитує vi.nl.

Нідерландський фахівець не приховував захоплення досвідченим новачком.

"Олександр технічно підготовлений, має хороше ігрове мислення і приносить необхідний досвід". – сказав Грім.

Головний тренер Аякса бачить у Зінченку універсала, який з успіхом може зіграти на трьох позиціях.

"Я бачу в ньому лівого захисника, опорного півзахисника, а також гравця позиції вісімки", – зазначив Грім,

Нагадаємо, що Олександр Зінченко провів перший матч за Аякс, у якому амстердамська команда зіграла внічию з АЗ – 1:1. 29-річний футболіст встиг прокоментувати свій дебют.

Гравець збірної України виступатиме за Аякс до кінця сезону.

У турнірній таблиці Ередивізі Аякс посідає четверте місце із 39 очками. Наступний матч команда проведе 14 лютого проти Фортуни Сіттард.

