Зінченко дебютував за Аякс у матчі проти АЗ Алкмар: відома оцінка українця

Микола Літвінов — 8 лютого 2026, 17:58
Захисник збірної України Олександр Зінченко провів свій перший матч за амстердамський Аякс. Поєдинок відбувся у межах 22-го туру Ередивізі проти АЗ.

Олександр з'явився на полі на 76-й хвилині зустрічі, замінивши Овена Вейндала. На момент його виходу амстердамці поступалися з рахунком 0:1, проте у компенсований час (90+3') зуміли вирвати нічию завдяки голу Фіц-Джима – 1:1.

За 14 хвилин ігрового часу Зінченко отримав оцінку 7.0 від аналітичного порталу SofaScore, активно увійшовши в гру з високою якістю передач: точність пасів склала 89% (17 з 19), зокрема 87% (13 з 15) на чужій половині поля, при цьому він виконав 3 з 3 точних довгих діагоналей та загалом здійснив 25 дотиків до м'яча.

Нагадаємо, Зінченко приєднався до "божих синів" на початку лютого 2026 року, уклавши угоду до кінця поточного сезону. За інформацією Фабріціо Романо, трансфер з лондонського Арсенала обійшовся Аяксу у 1,5 млн євро плюс бонуси за можливий вихід команди до Ліги чемпіонів.

