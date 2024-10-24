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Зінченко презентував автобіографічну книгу

Олексій Мурзак — 24 жовтня, 17:57
Зінченко презентував автобіографічну книгу
instagram.com/zinchenko

Захисник збірної України та лондонського Арсенала Олександр Зінченко презентував автобіографічну книгу під назвою "Believe" ("Вірити").

Про це Зінченко повідомив на своїй сторінці в Instagram.

"Сьогодні вийшла моя книга "Believe" (Вірити). Це велика честь для мене, адже я отримав можливість розповісти свою історію: з юних років, коли я грав на аматорському рівні, до виступів за дві найкращі команди сучасності. Сподіваюсь, що вам сподобається мій особистий щирий погляд на гру, яку я дуже люблю", – написав Зінченко.

Відомо, що книга вже надійшла у продаж, але тільки англійською мовою. Замовити її можна на сайті Amazon та на сайті видавництва Waterstones.

Раніше Зінченко розповів, як в його клубі реагують на війну в Україні. Також Олександр заявив, що не може уявити, який тиск відчуває президент України Володимир Зеленський.

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