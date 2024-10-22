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Зінченко розповів, як в Арсеналі реагують на війну в Україні

Олег Дідух — 22 жовтня, 12:53
Зінченко розповів, як в Арсеналі реагують на війну в Україні
Олександр Зінченко
Getty Images

Півзахисник Арсенала Олександр Зінченко розповів про те, як живуть українці в умовах війни.

Хавбека збірної України цитує The Guardian.

"Вся моя родина досі живе в Україні. Але я вважаю, що я більш корисний тут, говорячи про війну, аніж якби я був там. У чемпіонаті України футболісти грають і раптом чують сигнал повітряної тривоги. Їм треба ховатися в укриття. Я показую ці відео партнерам по Арсеналу, і вони не можуть повірити, що ми так живемо. Це божевілля.

Я безмежно вдячний за те, що люди по всьому світу роблять для нас. Допомагати можна по-різному. Хтось жертвує гроші, хтось прихистив біженців. Навіть стікер з українським прапором на машині дає мені заряд віри в те, що ми не самі. Я розумію, що люди втомилися від війни. Але поставте себе на наше місце: ми не можемо здатися", – заявив Зінченко.

Нагадаємо, сьогодні, 22 жовтня Арсенал в третьому турі Ліги чемпіонів прийме Шахтар, початок матчу – о 22:00 за Києвом. Чемпіон проведе текстову трансляцію матчу.

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