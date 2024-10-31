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Арсенал із Зінченком розгромив Престон, МЮ забив 5 м'ячів у ворота Лестера в Кубку ліги

Микола Дендак — 31 жовтня, 00:12
Арсенал із Зінченком розгромив Престон, МЮ забив 5 м'ячів у ворота Лестера в Кубку ліги
Михайло Мудрик
ФК Челсі

Сьогодні, 30 вересня, відбулися матчі 1/8 фіналу англійського Кубку ліги сезону-2024/25.

Зокрема, лондонський Арсенал здобув розгромну перемогу над Престоном із Чемпіоншипу та пройшов у чвертьфінал. Українець Олександр Зінченко вперше за два з половиною місяці вийшов в стартовому складі команди та зіграв 62 хвилини.

Також інший українець Михайло Мудрик вийшов на поле у матчі проти Ньюкасла, проте його команді не вдалося перемогти. Гра завершилася з рахунком 0:2. Команда українського вінгера вилетіла з турніру.

У феєричному поєдинку між Манчестер Юнайтед та Лестером була зафіксована розгромна перемога на користь "червоних дияволів", які відвантажили супернику 5 голів, пропустивши лише 2.

А в центральному матчі ігрового дня між Манчестер Сіті та Тоттенгемом сталася сенсація і перемогу здобули "шпори". Гра завершилася з рахунком 2:1, а всі голи були забиті ще в першому таймі.

Кубок ліги, Англія
1/8 фіналу, 30 жовтня

Брайтон – Ліверпуль 2:3 (0:0)

Голи: 0:1 – Гакпо 46, 0:2 – Гакпо 63, 1:2 – Адінгра 81, 1:3 – Діас 85, 2:3 – Лемпті 90

Астон Вілла – Кристал Пелес 1:2 (1:1)

Голи: 0:1 – Езе 8, 1:1 – Дуран 23, 1:2 – Камада 64

Манчестер Юнайтед – Лестер 5:2 (4:2)

Голи: 1:0 – Каземіро 15, 2:0 – Гарначо 28, 2:1 – Ель-ХАннус 33, 3:1 – Фернендеш 36, 4:1 – Каземіро 39, 4:2 – Коуді 45+3, 5:2 – Фернандеш 59

Ньюкасл – Челсі 2:0 (2:0)

Голи: 1:0 – Ісак 23, 2:0 – Дісасі (а.г.) 26

Престон – Арсенал 0:3 (0:2)

Голи: 0:1 – Жезус 24, 0:2 – Нваері 33, 0:3 – Гаверц 57

Тоттенгем – Манчестер Сіті 2:1 (2:1)

Голи: 1:0 – Вернер 5, 2:0 – Сарр 25, 2:1 – Нунес 45+4

Нагадаємо, напередодні в 1/8 фіналу Кубку ліги Брентфорд Єгора Ярмолюка здолав Шеффілд Венсдей,

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