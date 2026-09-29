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Ми домінували: Зідан оцінив перемогу Франції над Бельгією в Лізі націй

Денис Іваненко — 29 вересня 2026, 08:28
Ми домінували: Зідан оцінив перемогу Франції над Бельгією в Лізі націй
Зінедін Зідан
Getty Images

Головний тренер збірної Франції Зінедін Зідан оцінив перемогу своєї команди над Бельгією (1:0) у матчі другого туру Ліги націй.

Його слова передає пресслужба УЄФА.

Зірковий фахівець залишився задоволений виступом підопічних. Він вважає, що вони переграли суперника на полі та здобули заслужений результат.

"Я вважаю, що сьогодні ввечері ми дуже добре зіграли проти сильної збірної Бельгії. Ми діяли сміливо, не боялися йти вперед.

Франція грала на половині поля суперника, хоча у другому таймі трохи знизила темп. Протягом усього матчу ми домінували та цілком заслужили цей результат", – сказав Зідан.

Зазначимо, що це був другий поєдинок для Зідана на чолі "Ле Бльо". В першому турі Ліги націй французи також із мінімальним рахунком 1:0 здолали Туреччину.

Нагадаємо, що Зінедін став тренером збірної після чемпіонату світу-2026. Він змінив на цій посаді Дідьє Дешама.

Наступний матч Франція проведе 2 жовтня. Її суперником стане національна команда Італії.

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