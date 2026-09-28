Зідан анонсував ротацію у складі збірної Франції на матч проти Бельгії у Лізі націй

Головний тренер збірної Франції Зінедін Зідан вдасться до змін стартового складу на матч 2-го туру Ліги націй-2026/27 проти Бельгії.

Його слова наводить УЄФА.

"Зміни будуть. Скільки саме? Побачите. Ми знали, що на нас чекають чотири матчі за такий короткий проміжок часу, тому збираємося провести невелику ротацію складу. Найголовніше – краще пізнати один одного.

Ми разом уже тиждень. Я бачу, що вони раді бути тут. Це збірна Франції. Відчувається, що вони справді прагнуть бути в цій команді. Попереду кілька чудових матчів, тож головне – насолоджуватися моментом. Саме це я їм і кажу, адже у футболі все змінюється дуже швидко", – сказав Зідан.