Зідан анонсував ротацію у складі збірної Франції на матч проти Бельгії у Лізі націй
Головний тренер збірної Франції Зінедін Зідан вдасться до змін стартового складу на матч 2-го туру Ліги націй-2026/27 проти Бельгії.
Його слова наводить УЄФА.
"Зміни будуть. Скільки саме? Побачите. Ми знали, що на нас чекають чотири матчі за такий короткий проміжок часу, тому збираємося провести невелику ротацію складу. Найголовніше – краще пізнати один одного.
Ми разом уже тиждень. Я бачу, що вони раді бути тут. Це збірна Франції. Відчувається, що вони справді прагнуть бути в цій команді. Попереду кілька чудових матчів, тож головне – насолоджуватися моментом. Саме це я їм і кажу, адже у футболі все змінюється дуже швидко", – сказав Зідан.
Поєдинок точно пропустить лідер "Ле Бльо" Кіліан Мбаппе, який травмувався у попередній грі ЛН-2026/27 проти Туреччини (перемога 1:0). На 54-й нападник Реала відкрив рахунок у зустрічі, а через 5 хвилин вимушено покинув поле. Француз вже залишив табір національної команди.
Протистояння Бельгія – Франція розпочнеться 28 вересня о 21:45 (за київським часом). Це буде другий матч для Зінедіна Зідана на чолі збірної, яку він очолив наприкінці липня 2026-го.
Напередодні лобового поєдинку головний тренер "червоних дияволів" Марк ван Боммел відзначив нового наставника "Ле Бльо".