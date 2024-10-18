Зідан може очолити Манчестер Юнайтед – джерело

Колишній головний тренер мадридського Реала Зінедін Зідан може очолити Манчестер Юнайтед.

Про це повідомляє Caughtoffside.

За інформацією джерела, один зі співвласників МЮ підтримує хороші стосунки із французьким фахівцем, а після провальних переговорів із Томасом Тухелем, який напередодні очолив збірну Англії, є велика ймовірність, що саме Зідан очолить "червоних".

Зазначимо, що нинішній наставник Манчестер Юнайтед Ерік Тен Гаг перебуває під тиском через невдалий старт у сезоні. На його місце вже розглядалися колишній тренер Боруссії Дортмунд Едін Терзич та тренер Штутгарта Себастьян Генесс.

Влітку 2024 року Зідана пов'язували з можливим наставництвом саудівського Аль-Насра, за який грає зірковий футболіст Кріштіану Роналду. Також його послугами хотіла залучитися мюнхенська Баварія, туринський Ювентус та Манчестер Юнайтед.