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Зідан може очолити Манчестер Юнайтед – джерело

Андрій Яросименко — 18 жовтня, 15:35
Зідан може очолити Манчестер Юнайтед – джерело
Зінедін Зідан
Getty images

Колишній головний тренер мадридського Реала Зінедін Зідан може очолити Манчестер Юнайтед.

Про це повідомляє Caughtoffside.

За інформацією джерела, один зі співвласників МЮ підтримує хороші стосунки із французьким фахівцем, а після провальних переговорів із Томасом Тухелем, який напередодні очолив збірну Англії, є велика ймовірність, що саме Зідан очолить "червоних".

Зазначимо, що нинішній наставник Манчестер Юнайтед Ерік Тен Гаг перебуває під тиском через невдалий старт у сезоні. На його місце вже розглядалися колишній тренер Боруссії Дортмунд Едін Терзич та тренер Штутгарта Себастьян Генесс.

Влітку 2024 року Зідана пов'язували з можливим наставництвом саудівського Аль-Насра, за який грає зірковий футболіст Кріштіану Роналду. Також його послугами хотіла залучитися мюнхенська Баварія, туринський Ювентус та Манчестер Юнайтед.

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Зінедін Зідан

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