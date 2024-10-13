Екстренер Боруссії Дортмунд може очолити Манчестер Юнайтед

Колишній наставник Боруссії Дортмунд Едін Терзич увійшов до числа претендентів на посаду головного тренера Манчестер Юнайтед.

Про це повідомляє TodoMercadoWeb, посилаючись на The Sun.

Терзич влітку поточного року покинув Боруссію Дортмунд, яку в минулому сезоні вивів до фіналу Ліги чемпіонів. Він очолював "Джмелів" з травня 2022 року, до цього працював з Боруссією з грудня 2020 до червня 2021 року.

У вересні повідомлялося про те, що 41-річний німецький фахівець веде переговори з Міланом.

Головний тренер Манчестер Юнайтед Ерік Тен Гаг зараз знаходиться під загрозою звільнення. На даний момент його команда посідає 14-те місце в турнірній таблиці АПЛ з 8 очками у 7 матчах. Нідерландець працює з "Червоними дияволами" з літа 2022 року.