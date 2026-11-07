Зідан назвав сучасного футболіста, в якому впізнає себе

Головний тренер збірної Франції Зінедін Зідан високо оцінив потенціал вінгера ПСЖ Дезіре Дуе під час пресконференції, де він оголосив заявку команди на найближчі матчі Ліги націй.

Слова фахівця передає RMC Sport.

"Він молодий гравець із великим талантом, а також уважно слухає. Мені подобається, що Дезіре прагне вдосконалюватися. Він багато слухає. Мені подобається те, що він робить на полі, і я трохи впізнаю в ньому себе, бо теж прагнув розвиватися, прислухатися до старших, і саме це Дуе робить дуже добре. Він може грати на будь-якій позиції, тож все залежить від моменту гри, матчу та вибору, який ми зробимо. Чесно кажучи, я вважаю, що найкраще він почувається на лівому фланзі атаки. Дезіре може пробити, проходити за допомогою лівої ноги – для нього це не проблема. Йому потрібно просто продовжувати розвиватися", – сказав Зідан.

Зазначимо, що в нинішньому сезоні Дуе провів 13 поєдинків на клубному рівні. В них він забив п'ять голів і віддав чотири результативні передачі.

Молодий француз перейшов з Ренна у ПСЖ влітку 2024 року за 50 мільйонів євро. За цей час він виграв з парижанами десять трофеїв і став переможцем у номінації Golden Boy-2025.

"Ле Бльо" наступні матчі зіграють проти Італії та Туреччини. Вони відбудуться 12 та 15 листопада відповідно й розпочнуться обидва о 21:45 за київським часом.