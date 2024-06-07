Зідан може очолити Ювентус

Колишній головний тренер мадридського Реала Зінедін Зідан може очолити туринський Ювентус.

Про це повідомляє OK Diario.

Зазначається, що сторони ведуть перемовини вже тривалий час і спеціаліст прийме рішення за кілька днів. За інформацією джерела, фахівець вже відмовив кільком європейським грандам та іменитим клубам, зокрема Баварії, Манчестер Юнайтед, ПСЖ та Челсі. Він хоче працювати лише в команді, за яку колись грав.

Додамо, що Зінедін виступав у "старій синьйорі" з 1996-го до 2001 року.

Напередодні туринці оголосили про розірвання контракту з головним тренером Массіміліано Аллегрі через його поведінку у фіналі Кубку Італії.

Раніше повідомлялося, що влітку Ювентус очолить наставник Болоньї Тіаго Мотта.