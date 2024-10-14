Манчестер Юнайтед цікавився тренером Штутгарта

Манчестер Юнайтед влітку поточного року цікавився головним тренером Штутгарта Себастьяном Генессом.

Про це повідомляє журналіст Bild Юліан Агарді.

За його інформацією, Генесс знав про цей інтерес, проте відмовився вступати в серйозні переговори з Манчестер Юнайтед. 42-річний німецький фахівець вважає, що його робота в Штутгарті ще не завершена.

Генесс очолює Штутгарт з квітня 2023 року. У минулому сезоні команда під його керівництвом завоювала срібло Бундесліги та вперше з сезону-2009/10 вийшла до Ліги чемпіонів.

Нинішній головний тренер Манчестер Юнайтед Ерік тен Гаг зараз знаходиться під загрозою відставки, команда йде лише 14-ю в турнірній таблиці АПЛ.

Раніше повідомлялося про те, що Манчестер Юнайтед цікавиться екстренером Боруссії Дортмунд Едіном Терзичем.