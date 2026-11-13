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Не все було погано: Зідан відреагував на перший програш на чолі збірної Франції

Денис Іваненко — 13 листопада 2026, 09:47
Не все було погано: Зідан відреагував на перший програш на чолі збірної Франції
Зінедін Зідан
Getty Images

Головний тренер збірної Франції Зінедін Зідан поділився думками щодо поразки від Італії (1:3) в поєдинку п'ятого туру Ліги націй.

Слова фахівця із пресконференції передає пресслужба УЄФА.

"На окремих відрізках матчу ми грали добре, особливо в першому таймі. Так, нам не вдалося забити більше, але ми створили чимало моментів і двічі влучили у каркас воріт.

Не все було погано. Мабуть, єдине, що мене непокоїть, – це те, що ми не змогли відреагувати на другий гол Італії. У другому таймі в нас виникло дещо більше проблем в обороні", – сказав Зідан.

Зазначимо, що Зідан очолив "Ле Бльо" після ЧС-2026. Ця поразка стала першою для нього на новій посаді.

Перед останнім туром групового етапу Франція посідає друге місце у своїй групі Ліги націй. Вона поступається італійцям за додатковими показниками.

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Наступний матч команда проведе проти Туреччини. Зустріч відбудеться 15 листопада та розпочнеться о 21:45 за київським часом.

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