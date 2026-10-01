Він нічого не втратив: півзахисник збірної Франції зізнався, чим його найбільше вразив Зідан

Півзахисник збірної Франції Ману Коне поділився думками про головного тренера команди Зінедіна Зідана після перших десяти днів спільної роботи.

Його слова передає L'Equipe.

"Приємно, коли тебе тренує Зінедін Зідан, легенда світового футболу. Він працює з нами щиро, по-людськи, близький до гравців, спілкується з нами як індивідуально, так і перед усією командою. Зідан багато в чому покладається на відчуття, допомагає нам набути впевненості та грати розкуто. Це приємно, адже ми можемо залишатися самими собою. Що стосується особисто мене, він був відвертим, поговорив зі мною віч-на-віч і сказав грати так, як я звик", – сказав Коне.

Футболіст Роми також розповів, що найбільше його вразило в новому наставнику:

"Техніка на тренуваннях. Він нічого не втратив, а побачити це наживо – ще більш вражаюче. Якщо він досі володіє такою технікою, то в часи його ігрової кар'єри вона, мабуть, була просто неймовірною. Особисто я дослухаюся до всього, що він мені говорить, і можу лише вчитися поруч із ним. Він дає мені багато порад щодо розташування на полі та балансу команди, покладає на мене відповідальність, і я повинен виправдати цю довіру".

Зазначимо, що Зінедін Зідан очолив збірну Франції після ЧС-2026. Він змінив на цій посаді Дідьє Дешама, підписавши контракт до літа 2030 року.

Під його керівництвом "Ле Бльо" виграли два стартові матчі в Лізі націй. Вони здолали Туреччину та Бельгію з однаковим рахунком 1:0.

