Зідан відреагував на смерть іспанського футболіста після зіткнення з воротарем

Головний тренер збірної Франції Зінедін Зідан висловив співчуття родині іспанського нападника Хесуса де Мігеля, який помер після зіткнення з голкіпером під час матчу другого дивізіону чемпіонату Іспанії.

Його слова передає RMC Sport.

Зідан зізнався, що звістка про трагедію глибоко його вразила.

"Мені сумно через те, що сталося. Це глибоко мене зачепило, аж мурашки по шкірі. Не хочеться бачити нічого подібного на футбольному полі", – сказав французький фахівець.

Також Зідан висловив підтримку рідним і близьким загиблого футболіста.

"Найбільше мені шкода його родину. Сподіваюся, до кінця мого життя я більше ніколи не побачу нічого подібного на футбольному полі", – додав тренер.

Нагадаємо, що нападник Тенеріфе зіштовхнувся у центрі поля з голкіпером гостей Хесусом Овоно. Воротар Андорри невдало зіграв на виході та влетів Мігелю коліном у груди, за що отримав червону картку. Від такого жахливого удару гравець господарів знепритомнів та був госпіталізований у медичний заклад. Однак наступного ранку він помер у лікарні.

Додамо, що Мігель усю свою кар'єру провів у рідній Іспанії, виступаючи за Тенеріфе з літа 2025-го. У футболці клубу провів 36 ігор (11 голів і 7 асистів). У нього був чинний контракт до кінця червня 2028 року.

Також пограв за Кастельон (найбільша кількість матчів за один клуб – 88), Уніоністас, Фуенлабраду та інші маловідомі іспанські клуби.

До летального зіткнення Мігель встиг взяти участь у 6 поєдинках поточного розіграшу Сегунди-2026/27. Результативними діями не відзначався.

Напередодні голкіпер Андорри Хесус Овоно дав перший коментар з моменту смерті форварда Тенеріфе Хесуса де Мігеля внаслідок грубої гри самого воротаря.