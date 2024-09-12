Журналіст, якого послав Поворознюк: Замовчати, "порішати" вже не вийде

Журналіст Ігор Лисенко пообіцяв притягнути президента Інгульця Олександра Поворознюка до відповідальності за образи та погрози.

Про план своїх дій Лисенко написав у Telegram-каналі "Дніпрянин".

"Апдейт по ситуації з Поворознюком. Багато хто мене питає, що я думаю про останній випуск Бурбаса, де Поворознюк замість вибачень примудрився пробити ще більше дно: до образ додались погрози. У тому числі стався конфлікт між ним та головою Асоціації спортивних журналістів України Олександром Гливинським.

Думаю я наступне — людина зовсім втратила почуття реальності. Судіть самі:

— Спочатку смішний ультиматум про зняття Інгульця з чемпіонату, на який ніхто не повівся.

— Потім нічим не обґрунтована хамська поведінка під час інтерв'ю стосовно мене.

— "Фраєр здав назад" — Інгулець не буде зніматися з УПЛ, а отже всі мої питання були цілком логічні та виправдані.

— Цирк в ефірі у Бурбаса, де спочатку йдуть прямі погрози мені, а потім образа стосовно доньки Олександра Гливинського.

Наступний розвиток подій буде проходити виключно в юридичній площині з максимальною гласністю. Замовчати, "порішати" вже не вийде. Процес запущений. Комітет з етики та чесної гри УАФ вже отримав і продовжує отримувати від мене пояснення і сподіваюсь, що винесуть справедливе рішення з накладенням відповідних санкцій. Обіцяю тримати вас в курсі", — написав Лисенко.