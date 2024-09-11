Можу є******к розбити: Поворознюк пригрозив журналісту фізичною розправою

Президент Інгульця Олександр Поворознюк прокоментував свої скандальні висловлювання щодо журналіста Ігоря Лисенка та пригрозив йому фізичною розправою.

Про це функціонер розповів у коментарі BurBuzz.

Напередодні Поворознюк обматюкав члена АСЖУ Ігоря Лисенка, журналіста проєкту "Дніпрянин", коли той поставив запитання про трансфери.

"Журналістське посвідчення мати в нашій країні — не значить бути журналістом, це, по-перше. По-друге, якщо він спортивний журналіст і знає, що трансферне вікно закрите, команда знімається і тупі питання ставить. Мене по життю виховували так, що на тупе питання завжди буде тупа відповідь. Скажу вам більш відкрито — якщо я цього журналіста зустріну і він знову буде ставити мені тупі питання — я йому ще можу є******к набити. Не зовсім людське ставлення? Якщо не людське, то такий я є. Я — справедлива людина. Якщо він вважає, що правий, то я не знаю, що тобі сказати", — сказав Поворознюк.

"Журналістське посвідчення мати в нашій країні — не значить бути журналістом, це, по-перше. По-друге, якщо він спортивний журналіст і знає, що трансферне вікно закрите, команда знімається і тупі питання ставить. Мене по життю виховували так, що на тупе питання завжди буде тупа відповідь.

Скажу вам більш відкрито — якщо я цього журналіста зустріну і він знову буде ставити мені тупі питання — я йому ще можу є******к набити.

Не зовсім людське ставлення? Якщо не людське, то такий я є. Я — справедлива людина. Якщо він вважає, що правий, то я не знаю, що тобі сказати", — сказав Поворознюк.

Нагадаємо, нещодавно Поворознюк пригрозив УПЛ знятися з чемпіонату України, якщо клубу не дозволять грати матчі на новому стадіоні. Однак згодом прийняв пропозицію ліги та погодився грати матчі чемпіонату України на виїзді або на резервному стадіоні у Кривому Розі до зими.