Поворознюк розповів, як крав солярку в Ахметова

Президент Інгульця Олександр Поворознюк прокоментував свої минулі висловлювання щодо крадіжок у держави, згадавши власника донецького Шахтаря Ріната Ахметова.

Про це він заявив на своєму YouTube-каналі.

"Я це вже неодноразово казав і ще раз хочу пояснити. Коли я потрапив за кражу солярки, я її крав. І всі тут люди знають і підтвердять, що я не брешу. Я цю солярку крав з кар'єра. А кар'єр належить і належав у нас Ахметову.

Так що крав я в Ахметова. І ще раз кажу, і пишаюсь тепер тим, що я можу це сказать. Але якби я тоді сказав, що я крав у Ахметова, де б я був? Ви самі розумієте. Тому я сказав тоді те, що сказав, але насправді крав солярку я у Ахметова і пишаюсь тим, що я це робив, – сказав Поворознюк.