Поворознюк анонсував божевільні преміальні Інгульцю за прохід Динамо в Кубку України

Президент Інгульця Олександр Поворознюк поділився очікуваннями від чвертьфіналу Кубка України, в якому його команда зустрінеться з київським Динамо.

Про це повідомляє повідомляє Sport.ua.

Він заявив, що наразі в Україні немає грандів, тому можна грати з кожною командою. Поворознюк вірить, що в цьому поєдинку може статись сенсація.

"Результати матчів в УПЛ показують, що в Україні наразі немає грандів. Той самий Верес показав, що проти Шахтаря можна вдало діяти, але рівнянам трохи не пощастило. Коли Інгулець у сезоні-2018/19 дійшов до фіналу Кубка України, то на своєму шляху ми знесли трьох представників еліти – Маріуполь, Карпати та Зорю. У цьому турнірі достатньо несподіваних результатів. Гранди – не гранди, але треба виходити та грати, і не просто грати, а демонструвати всі свої сильні якості. Наша молода команда має намір показати себе з найкращого боку. Динамо – гранд на папері. М'яч круглий, поле рівне, тому подивимося, що вийде", – сказав президент Інгульця.

Поворознюк додав, що Інгулець матиме велику фінансову мотивацію здолати киян. Він зізнався, що ця сума точно сподобається команді, але не вдавався в деталі.

"Моя практика говорить про те, що якщо я заздалегідь інформую футболістів про бонуси, ми не виграємо. Тому я утримаюся від розмови з командою на цю тему. Але можу одне сказати, що преміальні будуть божевільними. Усі, хто грає чи прийшов в команду, знають, що я тримаю своє слово. Якщо Інгулець переможе, то про фінансове заохочення дізнається вся Україна, а тому, що у нас все по білому, а не так, як у деяких", – заявив Поворознюк.

Зазначимо, що матч Динамо – Інгулець відбудеться 3 березня. Він розпочнеться о 18:00.

