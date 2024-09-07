Поворознюк — журналісту: Ти д******б? Команда знімається, а ти мені про трансфери розказуєш, б***ь

Президент Інгульця Олександр Поворознюк обматюкав журналіста.

Про це повідомляє YouTube-канал "Дніпрянин".

Зазначається, що журналіст зателефонував, щоб поспілкуватися на тему потенційного зняття Інгульця з Української Прем'єр-ліги через заборону проводити домашні матчі на власному стадіоні.

Після цього він запитав щодо результатів команди та трансферів, на що Поворознюк відповів лайкою.

"Ти що, д******б, чи що? Я тобі кажу, що команда знімається, а ти мені тут про трансфери розказуєш, б****ь. Ти що хотів від мене почути, б***ь? Йди н***й тоді, б***ь", — сказав Поворознюк.

Нагадаємо, нещодавно Поворознюк пригрозив УПЛ знятися з чемпіонату України, якщо клубу не дозволять грати матчі на новому стадіоні.

Зазначимо, що у травні президент Інгульця запевняв, що клуб гратиме на новій арені від початку чемпіонату. За його словами, поле на стадіоні готове на 100% вже кілька років, бо на ньому команда проводить тренування.