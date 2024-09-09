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АСЖУ звернулася до УПЛ з проханням накласти санкції на Поворознюка

Микола Дендак — 9 вересня, 14:52
АСЖУ звернулася до УПЛ з проханням накласти санкції на Поворознюка
Олександр Поворознюк
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Асоціація спортивних журналістів України надіслала листа президенту Української Прем’єр-Ліги Євгену Дикому з проханням накласти санкції на президента Інгульця Олександра Поворознюка.

Про це АСЖУ повідомила у соцмережах.

Також президент АСЖУ Олександр Гливинський звернувся до Дикого, щоб той надав юридичну оцінку висловлюванням Поворознюка.

"Гадаємо, зайве казати, що така манера поведінки та спілкування є неприйнятною та аморальною не лише у площині "журналіст — співрозмовник", а й контексті спілкування будь-яких членів суспільства", — йдеться у повідомленні.

Напередодні президент Інгульця обматюкав члена АСЖУ Ігоря Лисенка, журналіста проєкту "Дніпрянин", коли той поставив запитання про трансфери.

Нагадаємо, нещодавно Поворознюк пригрозив УПЛ знятися з чемпіонату України, якщо клубу не дозволять грати матчі на новому стадіоні.

Зазначимо, що у травні президент Інгульця запевняв, що клуб гратиме на новій арені від початку чемпіонату. За його словами, поле на стадіоні готове на 100% вже кілька років, бо на ньому команда проводить тренування.

АСЖУ Інгулець Олександр Поворознюк Чемпіонат України, УПЛ Євген Дикий Гливинський

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