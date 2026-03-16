Занадто часто грає руками: відомий журналіст оцінив виступи Забарного за ПСЖ

Журналіст Radio France Бруно Саломон висловився про виступи українського центрального захисника Ілля Забарного за ПСЖ.

Його слова наводить Tribuna.

Ведучий найпопулярнішого подкасту про паризький клуб поставив центрбеку 4,5 із 10 максимальних балів. Саломон запевнив, що розуміє, чому парижани оформили трансфер колишнього оборонця англійського Борнмута, але, на його думку, початок сезону від Іллі є занадто млявим.

"У захисті він виглядає недостатньо спокійним, занадто часто грає руками. Так, він фізично міцний і доволі добре просуває м'яч, але попереду ще багато роботи. Складається враження, що він щодня поступово вивчає футбол Луїса Енріке, і що тренерський штаб виконує велику роботу, щоб тактично його розвинути. Так, за задумом Забарний має стати наступником Маркіньйоса, але наразі, на мою думку, він далекий від стандартів Маркіньйоса. Особисто я маю сумнів, чи зможе Забарний колись вийти на рівень Маркіньйоса", – сказав ведучий подкасту.

Забарний перебрався у Францію влітку 2025-го, підписавши контракт до кінця червня 2030-го. Від моменту переходу провів у футболці ПСЖ 28 ігор, у яких забив дебютний гол.

Додамо, що Ілля не взяв участі у крайньому поєдинку парижан, які у першій зустрічі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів розгромили лондонський Челсі 5:2. Українець просидів усю гру на лаві запасних французького гранда.

Нагадаємо, що матч проти Гавра, у якому команда Луїса Енріке здобула перемогу з рахунком 1:0, став для захисника збірної України одним із найкращих у складі ПСЖ. Після чого вперше потрапив у символічну збірну 24 туру Ліги 1.

Найближчий поєдинок паризький клуб проведе у вівторок, 17 березня, коли зіграє матч-відповідь ЛЧ проти Челсі. Початок – о 22:00 (за Києвом).