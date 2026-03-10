Енріке: ПСЖ може вдруге виграти Лігу чемпіонів

Головний тренер Парі Сен-Жермен Луїс Енріке оцінив шанси команди на перемогу в Лізі чемпіонів перед матчем з Челсі в 1/8 фіналу.

Його слова передає Le Parisien.

"Що складніше: виграти Лігу чемпіонів чи виграти її знову? Це гарне питання. Перший раз виграти складніше. Але й другий раз теж нелегко. Ми можемо перемогти вдруге. Але вперше це зробити складніше", – сказав він.

Також фахівець оціни майбутнє протистояння з Челсі.

"Англійські команди дуже сильні. Ми добре знаємо Челсі. Ми грали проти них на клубному чемпіонаті світу (0:3). Відтоді у них змінилися тренери та гравці. Ми прагнемо бути готовими до перемоги та вийти в наступний етап", – розповів Енріке.

Перший матч з Челсі у ЛЧ відбудеться 11 березня. Початок – о 22:00 за київським часом.

Напередодні ПСЖ із Забарним несподівано поступився Монако у чемпіонаті Франції.