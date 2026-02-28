Ренн з мінімальним рахунком переміг Тулузу в 24 турі Ліги 1
У суботу, 28 лютого, низкою матчів продовжився 24-й тур чемпіонату Франції з футболу.
Ренн на власному полі переміг Тулузу. Єдиний м'яч у цій зустрічі забив Арно Норден, який дозволив господарям втримати переможний результат до фінального свистка. Для французького нападника це перший гол за "червоно-чорних".
Далі о 20:00 Монако зустрінеться з Анже, а завершить футбольний день у Франції Гавр з ПСЖ о 22:05.
Чемпіонат Франції – Ліга 1
24 тур, 28 лютого
Ренн – Тулуза 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 – 27 Норден
Нагадаємо, що у стартовому матчі туру Ланс зіграв унічию зі Страсбуром.