Дембеле розповів, чи встигне відновитись після травми до фіналу Ліги чемпіонів

Нападник ПСЖ Усман Дембеле висловився про своє пошкодження, через яке його замінили в середині першого тайму в останньому турі чемпіонату Франції.

Слова футболіста передає RMC Sport.

Француз розповів, чи серйозною виявилась травма. Він також оцінив свою готовність зіграти у фіналі Ліги чемпіонів проти Арсенала.

"У мене все добре. Був легкий переляк в матчі з Парижем, але я в порядку та буду готовий до фіналу. Чи готовий я на 100% до фіналу? Так, я думаю, що готовий. У мене немає ніяких сумнівів щодо цього, я сподіваюся вийти на поле 30 травня. У мене було так багато дрібних ушкоджень і серйозних травм в моїй кар'єрі, як у ПСЖ, так і раніше, особливо перед важливими матчами. Так що напередодні цього фіналу я вважав за краще зробити паузу і, перш за все, не ризикувати", – сказав Дембеле.

Зазначимо, що в нинішньому сезоні Усман провів 39 матчів на клубному рівні. В них він забив 19 голів і віддав 11 асистів.

Раніше збірна Франції оголосила заявку на ЧС-2026, який розпочнеться вже 11 червня. До неї потрапив і чинний володар "Золотого м'яча".