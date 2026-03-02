Забарний потрапив у символічну збірну туру в Франції

Матч 24 туру Ліги 1 Гавр – ПСЖ став одним із найкращих поєдинків для українського центрбека парижан Іллі Забарного.

Про це повідомляє L'Équipe.

Українець вийшов у стартовому складі паризького гранда, провівши на полі усі 90 хвилин.

Французьке видання оцінило гру Забарного у 7 балів та вперше включило колишнього динамівця у символічну збірну туру. Ззазначається, що Ілля зіграв важливу роль у переможній зустрічі ПСЖ.

Символічна збірну 24 туру Ліги Скриншот

Цікаво, що Забарний став єдиним представником парижан у цій команді туру.

Нагадаємо, що ПСЖ мінімально здолало Гавр. Переможний гол забив Бредлі Барколя.

Раніше повідомлялось, що головний тренер парижан Луїс Енріке розхвалив Забарного після матчу. Також Ілля оцінив "суху" звитягу своєї команди. Для українця цей поєдинок став 27-м у поточному сезоні-2025/26 (1 м'яч).

Відзначимо, що ПСЖ лідирує у турнірній таблиці Ліги 1. У 24 турах підопічні Енріке набрали 57 балів, відірвавшись від другого Ланса на 4 очки.

Наступне протистояння паризького гранда заплановане на 6 березня, коли команда Забарного прийме Монако у 25 турі французької першості. Початок зустрічі – о 21:45 (за Києвом).