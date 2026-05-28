Легендарний Касільяс відреагував на відсутність гравців Реала у заявці збірної Іспанії на ЧС-2026

Культовий колишній воротар мадридського Реала Ікер Касільяс висловився про відсутність гравців "Королівського клубу" у заявці збірної Іспанії на чемпіонат світу-2026.

Його цитує Marca.

Він не приховав свого засмучення від такого вибору Луїс де ла Фуенте.

"Як вихованець Реала та іспанець, я засмучений тим, що жодного гравця клубу не викликали до збірної. Це важко", – заявив Касільяс.

Також він відреагував на велику кількість гравців Барселони у списку "Червоної фурії" (8 футболістів).

"У всього є свій процес. Щоб у збірній з'явилася така кількість гравців "Барселони", клубу довелося пережити серйозну фінансову кризу, яка змусила зробити ставку на академію. А далі вже питання – підходять ці футболісти чи ні. Але спершу потрібно було довіритися їм і надати стабільну ігрову практику", – відповів Ікер.

Раніше наставник іспанської збірної пояснив, чому не викликав жодного гравця із мадридського гранда.

Відзначимо, що у груповому етапі збірна Іспанії зустрінеться з Кабо-Верде (15 червня), Саудівською Аравією (21 червня) та Уругваю (27 червня).

Перед цим у рамках підготовки до Мундіалю команда Луїс де ла Фуенте проведе два товариські поєдинки – проти Іраку (4 червня) та Перу (9 червня).

Додамо, що перед зібранням національної команди (30 травня) до тренувань на полі повернувся лідер збірної Ламін Ямал.