Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Легендарний Касільяс відреагував на відсутність гравців Реала у заявці збірної Іспанії на ЧС-2026

Софія Кулай — 28 травня 2026, 11:54
Легендарний Касільяс відреагував на відсутність гравців Реала у заявці збірної Іспанії на ЧС-2026
Ікер Касільяс
instagram.com/ikercasillas

Культовий колишній воротар мадридського Реала Ікер Касільяс висловився про відсутність гравців "Королівського клубу" у заявці збірної Іспанії на чемпіонат світу-2026.

Його цитує Marca.

Він не приховав свого засмучення від такого вибору Луїс де ла Фуенте.

"Як вихованець Реала та іспанець, я засмучений тим, що жодного гравця клубу не викликали до збірної. Це важко", – заявив Касільяс.

Також він відреагував на велику кількість гравців Барселони у списку "Червоної фурії" (8 футболістів).

"У всього є свій процес. Щоб у збірній з'явилася така кількість гравців "Барселони", клубу довелося пережити серйозну фінансову кризу, яка змусила зробити ставку на академію. А далі вже питання – підходять ці футболісти чи ні. Але спершу потрібно було довіритися їм і надати стабільну ігрову практику", – відповів Ікер.

Раніше наставник іспанської збірної пояснив, чому не викликав жодного гравця із мадридського гранда.

Відзначимо, що у груповому етапі збірна Іспанії зустрінеться з Кабо-Верде (15 червня), Саудівською Аравією (21 червня) та Уругваю (27 червня).

Перед цим у рамках підготовки до Мундіалю команда Луїс де ла Фуенте проведе два товариські поєдинки – проти Іраку (4 червня) та Перу (9 червня).

Додамо, що перед зібранням національної команди (30 травня) до тренувань на полі повернувся лідер збірної Ламін Ямал.

Читайте також :
Вінісіус – про Ямала: Він може самотужки виграти чемпіонат світу
Касільяс Реал Мадрид Збірна Іспанії з футболу Чемпіонат світу з футболу Чемпіонат світу з футболу 2026

Касільяс

Юні футболісти Барселони зворушливо підтримали сина легенди Реала після поразки в Ель Класіко
Підмінили оригінал на підробку: у легенди Реала викрали коштовну колекцію годинників
Має проблеми з гігієною: колумбійська модель розповіла про роман з легендою Реала, принизивши футболіста
Беллінгем повторив рекорд легендарного Касільяса
Легенда Реала та збірної Іспанії сходив на побачення із зіркою дорослого кіно

Останні новини