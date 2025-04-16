Беллінгем повторив рекорд легендарного Касільяса

21-річний півзахисник Реала Джуд Беллінгем повторив рекорд легендарного голкіпера мадридського клубу Ікера Касільяса.

Про це повідомляє статистичний портал OptaJoe.

Для англійця матч проти Арсенала у матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів став 47-м в межах турніру.

За всю історію клубу тільки Джуд і Ікер досягли позначки в 47 матчів в Лізі чемпіонів у віці 21 року чи молодше.

47 - Jude Bellingham is making his 47th appearance in the UEFA Champions League tonight, equalling the most by a player aged 21 or under in the competition’s history (level with Iker Casillas, 47). Leader. pic.twitter.com/GdUBew3ysq — OptaJoe (@OptaJoe) April 16, 2025

Нагадаємо, у першому матчі Арсенал розгромив Реал з рахунком 3:0.