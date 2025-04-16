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Беллінгем повторив рекорд легендарного Касільяса

Олексій Мурзак — 16 квітня 2025, 22:44
Беллінгем повторив рекорд легендарного Касільяса
Джуд Беллінгем
Getty Images

21-річний півзахисник Реала Джуд Беллінгем повторив рекорд легендарного голкіпера мадридського клубу Ікера Касільяса.

Про це повідомляє статистичний портал OptaJoe.

Для англійця матч проти Арсенала у матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів став 47-м в межах турніру. 

За всю історію клубу тільки Джуд і Ікер досягли позначки в 47 матчів в Лізі чемпіонів у віці 21 року чи молодше.

Нагадаємо, у першому матчі Арсенал розгромив Реал з рахунком 3:0.

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