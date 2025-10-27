Підмінили оригінал на підробку: у легенди Реала викрали коштовну колекцію годинників
Іспанський воротар Ікер Касільяс, який є легендарним символом Реала та збірної Іспанії, став жертвою неприємної ситуації.
У зірки футболу викрали колекцію елітних годинників загальною вартістю у десятки тисяч євро, і зробили це люди, яким він цілком довіряв.
Як з’ясувалося, до крадіжки причетна домробітниця Касільяса та її партнер, який працював охоронцем житлового комплексу. Пара діяла обережно – поступово підмінювала оригінальні годинники, серед яких був і золотий Rolex, на дешеві копії, розраховуючи, що ексфутболіст не помітить підміну.
Проте Ікер запідозрив обман і звернувся до поліції. Після розслідування зловмисників затримали, а частину викрадених речей уже вдалося повернути.
У ході слідства з'ясувалося, що злодії не продавали годинники повністю, а розбирали їх на деталі, заробляючи на продажу частинами. Тепер на горе підприємців чекає суд і в'язниця.
