Юні футболісти Барселони зворушливо підтримали сина легенди Реала після поразки в Ель Класіко

Після дитячого Ель Класіко на турнірі LaLiga Futures завірусився епізод, де героєм відео став 12-річний Мартін Касільяс Карбонеро – син легендарного Ікера Касільяса.

Для юного голкіпера це був один із перших досвідів участі в Ель Класіко, навіть якщо йдеться про юнацький рівень.

Матч завершився перемогою Барселони з рахунком 2:1, і фінальний свисток став емоційним ударом для хлопця. Мартін не зміг стримати сліз після поразки у чвертьфіналі, переживаючи момент так, ніби це вже великий професійний футбол.

Однак саме дії суперників стали головною темою обговорень. Замість того, щоб святкувати вихід до наступного раунду, гравці Барселони підійшли до юного воротаря, аби підтримати його. Вони заспокоювали Мартіна, демонструючи повагу і розуміння того, наскільки важливими можуть бути такі миті для молодих футболістів.

