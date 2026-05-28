Ямал повернувся до тренувань перед чемпіонатом світу-2026
Правий вінгер Барселони Ламін Ямал продовжує відновлення після травми задньої поверхні стегна, яку отримав під час матчу Ла Ліги проти Сельти (22 квітня 2026 року).
Про це інформує Sport.es.
18-річний футболіст вже повернувся до тренувань з м'ячем на футбольному полі. Відповідне відео із тренувального процесу виклав сам Ямал у своєму інстаграмі.
У каталонському клубі позитивно оцінюють відновлення Ламіна, який пропустив кінцівку сезону-2025/26, у якому відіграв 45 ігор (24 голи та 18 асистів).
Якщо у Ямала не виникне певних ускладнень, то встигне повністю відновитись до початку чемпіонату світу-2026 з футболу, куди поїде у складі збірної Іспанії.
Також не виключається варіант із тим, що талановитий гравець "блаугранас" пропустить одну чи дві стартові гри "Червоної фурії".
Відзначимо, що у рамках групового етапу збірна Іспанії зустрінеться з Кабо-Верде (15 червня), Саудівською Аравією (21 червня) та Уругваю (27 червня).
У рамках підготовки до Мундіалю команда Луїс де ла Фуенте проведе два товариські поєдинки – проти Іраку (4 червня) та Перу (9 червня).
Додамо, що за спиною Ямала 25 зустрічей за головну команду країни (6 м'ячів). Зі збірною Ламін вже став чемпіоном Європи у 2024 році.
