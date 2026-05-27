Вінісіус – про Ямала: Він може самотужки виграти чемпіонат світу

Вінгер мадридського Реала Вінісіус Жуніор заявив, що іспанський нападник Барселони Ламін Ямал – це один із тих гравців, які можуть самостійно виграти чемпіонат світу.

Його слова передає Mundo Deportivo.

"В Іспанії є Ламін Ямал, який є одним із найкращих гравців світу. Він робить неймовірні речі на полі. Це гравець, який може самотужки виграти чемпіонат світу. Це один із тих гравців, за гру яких ти готовий платити".

Зазначимо, що у сезоні-25/26 Ямал провів 45 матчів на клубному рівні. У них він забив 24 голи та віддав 18 асистів. Також Ламін разом із командою став чемпіонам Іспанії, виграв Суперкубок Іспанії та дійшов до чвертьфіналу Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, збірна Іспанії кваліфікувалася на чемпіонат світу з першого місця у групі E, випередивши Туреччину, Грузію та Болгарію. На груповому етапі чемпіонату світу іспанці зіграють проти Кабо-Верде (15 червня), Саудівської Аравії (21 червня) та Уругваю (27 червня).

Також стало відомо, що Ямал через травму ноги може пропустити дві стартові гри чемпіонату світу-2026.

Напередодні, тренерський штаб збірної Іспанії визначився із заявкою команди на світову першість. До неї не увійшло жодного гравця Реала.