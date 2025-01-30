Легенда Реала та збірної Іспанії сходив на побачення із зіркою дорослого кіно

Колишній голкіпер мадридського Реала та збірної Іспанії Ікер Касільяс знову в центрі уваги через нові деталі особистого життя.

У соцмережах з’явилися кадри, на яких він проводить час із 28-річною моделлю та колишньою зіркою фільмів для дорослих Клаудією Бавель.

За даними іспанського журналу Diez Minutos, пара провела вечір разом у Барселоні, після чого залишила готель окремо, ймовірно, щоб уникнути зайвої уваги. Вони також були помічені на заході у виноробні неподалік міста, де з ними були ексгравці Реала Луїш Фігу та Мічел Сальгадо.

En el nuevo número de DIEZ MINUTOS que llega este miércoles a tu kiosco tienes todas las imágenes de la cita del ex portero del Real Madrid y la modelo de 'Only Fans', con la que acudió a un evento en unas bodeg... https://t.co/7BYxeRahWN — Diez Minutos (@diezminutos_es) January 28, 2025

Це не перша чутка про стосунки Касільяса після його розлучення з Сарою Карбонеро у 2021 році. Його вже пов’язували з кількома моделями та знаменитостями, однак жоден з цих романів не отримав офіційного підтвердження.

Бавель, яка нині заробляє на платформі OnlyFans, також не дала прямих відповідей на запитання про роман із 43-річною легендою футболу. В одному з інтерв’ю вона лише загадково відповіла: "Ми двоє самотніх людей".

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Нагадаємо, Касільяс офіційно завершив професійну кар'єру в серпні 2020 року, через рік після серцевого нападу під час тренування з Порту. За свою легендарну кар'єру він здобув понад 25 трофеїв, ставши одним із найтитулованіших голкіперів в історії футболу.

У складі Реала Ікер п’ять разів вигравав Ла Лігу, тричі підіймав над головою трофей Ліги чемпіонів та двічі ставав володарем Кубка Іспанії. На міжнародному рівні він разом зі збірною Іспанії став чемпіоном світу у 2010 році, а також двічі тріумфував на Євро у 2008 і 2012 роках.