Президент Барселони Лапорта розповів, чи залишиться Рашфорд у клубі

Президент каталонської Барселони, якого нещодавно переобрали на посаду керівника клубу, Жоан Лапорта повідомив про наміри продовжити співпрацю з англійським вінгером Маркусом Рашфордом після завершення поточного сезону.

Його слова передає Фабріціо Романо.

"Ми постараємося – в інтересах Барси – зробити так, щоб Маркус Рашфорд залишився з нами й після закінчення цього сезону. Маркус демонструє чудову гру, забиваючи голи та віддаючи гольові передачі, і ми цим задоволені".

У поточному сезоні гравець провів 38 поєдинків за каталонців у всіх турнірах, у яких відзначився 10 голами та 13 асистами.

Англієць виступає за Барселону на правах оренди з Манчестер Юнайтед до 30 червня 2026 року з опцією викупу за 30 мільйонів євро. Раніше повідомлялося, що "блаугранос" готовий активувати цю опцію та вже домовився з футболістом про особистий контракт до 2030 року.