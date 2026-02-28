Інсайдер повідомив, чи викупить Барселона Решфорда в МЮ

Англійський вінгер Маркус Решфорд уже зовсім скоро може стати повноцінним гравцем Барселони.

Про це пише Ніколо Скіра.

28-річний футболіст наразі грає за каталонців на правах оренди з Манчестер Юнайтед. Угода розрахована до 30 червня та містить пункт про викуп за 30 мільйонів євро.

"Блаугранас" хотіли збити ціну протягом тривалого часу, проте боси "червоних дияволів" не йшли на поступки. Врешті-решт іспанський гранд погодився на стартові умови.

Журналіст повідомив, що Барселона готова активувати опцію викупу, що прописана в угоді. Каталонці вже навіть домовились з Маркусом про особистий контракт, який діятиме до 2030 року.

Зазначимо, що в нинішньому сезоні Решфорд провів 34 матчі на клубному рівні. У них він забив 10 голів та віддав 13 асистів.

Нагадаємо, що напередодні відбулось жеребкування Ліги чемпіонів. Барселона дізналась свого суперника в 1/8 фіналу та повну сітку турніру.