Барселона відновить переговори з Манчестер Юнайтед щодо Рашфорда

Манчестер Юнайтед і Барселона наступного тижня відновлять переговори щодо трансферу Маркуса Рашфорда.

Про це повідомляє The Independent.

Каталонці мають опцію викупу контракту гравця за 30 мільйонів євро, але не хочуть її використовувати через обмежений бюджет.

Рашфорд прагне залишитися на "Камп Ноу" після успішного сезону, який приніс йому чемпіонський титул, але існує ймовірність його повернення до Юнайтед у липні.

Керівництво МЮ хотіло б продати гравця, оскільки вони прагнуть перебудувати склад в інших місцях, особливо в півзахисті, але можлива ще одна орендна угода.

Орендна угода англійця з каталонцями розрахована 30 червня 2026 року. Transfermarkt оцінює футболіста у 40 млн євро. Цього сезону Маркус у складі каталонського клубу забив 14 голів і віддав 14 передач у 48 матчах в усіх турнірах.

Раніше президент "блаугранас" Жоан Лапорта повідомив про наміри продовжити співпрацю з Рашфордом після завершення поточного сезону.