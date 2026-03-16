Танці о третій годині ночі: новоспечений президент Барселони гучно відсвяткував перемогу на виборах

Президент Барселона Жоан Лапорта знову виграв вибори та залишиться на чолі каталонського клубу ще на один термін.

63-річний функціонер здобув переконливу перемогу, набравши 68,18% голосів членів клубу. Його головним суперником на виборах був Віктор Фонт, який отримав 29,78% голосів.

Таким чином Лапорта очолить Барселону ще на один термін – до 2031 року. Це вже третя перемога функціонера на президентських виборах у клубі. Водночас сам Лапорта заявив, що ці вибори стануть для нього останніми на посаді президента каталонського гранда.

Втім святкування перемоги вийшло доволі бурхливим. Після оголошення результатів голосування Лапорта разом із фанатами вирушив до нічного клубу, де приблизно о третій годині ночі емоційно відзначив свій тріумф.

Під гімн каталонців президент Барселони танцював разом із уболівальниками та радів тому, що зумів зберегти свою посаду. Відео з вечірки швидко розлетілося соцмережами та викликало активне обговорення серед футбольних фанатів.

Нагадаємо, каталонський гранд у день виборів 15 березня впевнено розгромила вдома Севілью 5:2. Хеттрик оформив Рафінья. Після цієї звитяги "блаугранас" із 70 балами продовжують очолювати турнірну таблицю Ла Ліги, випереджаючи мадридський Реал на 4 очки.